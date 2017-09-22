Из 26 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 20 и 22 сентября, раскрыто 25

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 26 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 20 и 22 сентября, раскрыто 25.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 9 случаев кражи, 11 случаев мошенничества и 1 случай присвоения, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая мошенничества, по 1 случаю причинения телесных повреждений, грабежа и кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 16 ДТП: 1 человек погиб, 29 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.