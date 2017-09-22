Эйфелеву башню с момента ее открытия в 1889 году посетили 300 млн человек

Главную достопримечательность французской столицы Парижа - Эйфелеву башню - с 1889 года посетили 300 млн человек. Об этом сообщили в пятницу в компании SETE, которая занимается обслуживанием этого туристического объекта.

По этому случаю 28 сентября у Эйфелевой башни запланированы праздничные мероприятия, ожидаются выступления музыкантов и световое шоу, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Всем посетителям будет также предложено сделать фотографии с главной туристической достопримечательностью, которые затем будет размещены на специальной стене в виде надписи - "300 миллионов спасибо".

Эйфелева башня была открыта для посещения 1889 году. Изначально она строилась как временное сооружение для Всемирной выставки, которая проходила во французской столице в том же году.

Ее высота составляет 324 метра, и она считается самой посещаемой платной достопримечательностью в мире.