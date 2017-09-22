В провозглашенной курдами Федерации Северной Сирии начались выборы

В самопровозглашенной сирийскими курдами Демократической федерации Северной Сирии (Рожавы) в пятницу впервые походят муниципальные выборы.

По сообщениям курдских СМИ, избирательные участки в городах и регионах северной Сирии окрылись в пятницу утром, и тысячи граждан Рожава отправились проголосовать на выборах сопредседателей коммун. В общей сложности более 12 тыс. кандидатов подали свои заявки на пост сопредседателей 3,7 тыс. коммун, указывают местные СМИ.

Сирийские курды провозгласили Федерацию Северной Сирии, состоящую из трех регионов или кантонов - Джазира, Евфрат и Африн - в марте 2016 года. Дамаск не признал создание курдского региона,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Нынешние выборы - это лишь первый из трех этапов, в результате которых должны быть сформированы законодательная и исполнительная администрацим всех курдских территорий в Сирии. Так, 3 ноября в сирийском Курдистане состоятся выборы местных администраций - сельских, городских, областных и районных Советов. А 19 января 2018 года пройдут парламентские выборы.