Тиллерсон призвал Москву и Вашингтон искать точки соприкосновения

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу назвал важным поиск США и РФ точек соприкосновения, несмотря на напряженные отношения.

"Отношения (с РФ) напряженные. Но важно, чтобы две ядерные державы искали точки соприкосновения", — сказал он в интервью телекомпанииАВС.

В качестве примера сотрудничества госсекретарь назвал Сирию. Он также отметил, что у Москвы и Вашингтона существуют разногласия, в частности, по Украине,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.