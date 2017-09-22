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Тиллерсон призвал Москву и Вашингтон искать точки соприкосновения


Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу назвал важным поиск США и РФ точек соприкосновения, несмотря на напряженные отношения.

"Отношения (с РФ) напряженные. Но важно, чтобы две ядерные державы искали точки соприкосновения", — сказал он в интервью телекомпанииАВС.

В качестве примера сотрудничества госсекретарь назвал Сирию. Он также отметил, что у Москвы и Вашингтона существуют разногласия, в частности, по Украине,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 



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