Время в Ереване: 11:07:36,   22 Сентябрь

Глава департамента экономики Каталонии отправлен в отставку


Правительство Каталонии отправило в отставку главу департамента экономики автономии Жозепа Марию Жове. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

Это было сделано с целью защитить его от штрафа,наложенного на чиновника во вторник Конституционным судом Испании. "Лучший способ защитить этого человека - это отправить его в отставку", - сказал Туруль.

В четверг пленум Конституционного суда Испании единогласно принял решение оштрафовать причастных к организации референдума о независимости Каталонии за неподчинение его постановлениям, запрещавшим проведение плебисцита. Жозепа Марию Жове обязали ежедневно платить $12 тыс., а 15 членов территориальных администраций провинции - по $6 тыс. в качестве штрафа до тех пор, пока они не прекратят деятельность по организации референдума,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации