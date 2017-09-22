Глава департамента экономики Каталонии отправлен в отставку

Правительство Каталонии отправило в отставку главу департамента экономики автономии Жозепа Марию Жове. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

Это было сделано с целью защитить его от штрафа,наложенного на чиновника во вторник Конституционным судом Испании. "Лучший способ защитить этого человека - это отправить его в отставку", - сказал Туруль.

В четверг пленум Конституционного суда Испании единогласно принял решение оштрафовать причастных к организации референдума о независимости Каталонии за неподчинение его постановлениям, запрещавшим проведение плебисцита. Жозепа Марию Жове обязали ежедневно платить $12 тыс., а 15 членов территориальных администраций провинции - по $6 тыс. в качестве штрафа до тех пор, пока они не прекратят деятельность по организации референдума,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





