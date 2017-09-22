ООН: число бежавших в Бангладеш из Мьянмы рохинджа достигло 429 тысяч

Число представителей народности рохинджа, бежавших в Бангладеш из Мьянмы после вспышки насилия в конце августа в штате Ракхайн, достигло 429 тыс. человек и продолжает расти. Об этом сообщили в пятницу на брифинге в Женеве представители Управления ООН по делам беженцев Андрей Махечич и Международной организации по миграции Джоэл Миллман, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В то время как число рохинджа, бегущих из Мьянмы, постепенно стремится к полумиллиону, УВКБ увеличивает предоставление необходимой для спасения жизней помощи", - отметил Махечич. По просьбе правительства Бангладеш, представители УВКБ "ускорили распределение пластиковых щитов [для оборудования жилищ], чтобы обеспечить по крайней мере минимальную защиту от мусонных дождей и ветров". Официальный представитель сообщил, что 23 сентября Бангладеш посетит верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Цель визита - оценить масштабы кризиса, а также работу УВКБ по оказанию помощи.

В свою очередь, Миллман подчеркнул, что в Бангладеш из Мьянмы за последние три с половиной недели прибыли 429 тыс. человек, а всего на бангладешской территории сейчас находятся более 800 тыс. рохинджа.



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