Специальный докладчик ООН Дайниус Пурас посетит Армению

Специальный докладчик ООН по вопросам прав человека на здоровье Дайниус Пурас с 25 сентября по 5 октября будет находиться с визитом в Армении для оценки того, насколько соблюдается и реализуется право человека на здоровье. Об этом сообщили в офисе Верховного комиссара ООН по правам человека, передает «Арменпресс».

«Цель визита - выяснить, какую работу проводит Армения для обеспечения права человека на здоровье, в том числе, какие предприняты действия на сей день, каковы достижения, какие вызовы не преодолены”, – сказал Пурас, который посещает Ереван первым из специальных докладчиков ООН по вопросам права человека на здоровье.

Специальный докладчик изучит наличие медицинского обслуживания, его доступность, качество, соответствие предъявляемым требованиям, а также факторы, влияющие на реализацию этого права, среди которых бедность, дискриминация и насилие.

« Меня, в частности, интересуют ряд специальных вопросов, включенных в Программу устойчивого развития - 2030, - сказал эксперт. – Это всеобщий охват медицинскими услугами, стимулирование здоровья и профилактика незаразных болезней, первичная медицинская помощь, сохранение душевного здоровья. права больных ВИЧ/СПИД и туберкулезом, а также роль академической медицины, медицинского образования и исследований.”

Специальный докладчик изучит также состояние здоровья отдельных групп, в том числе, женщин, детей, мигрантов, наркоманов и инвалидов. У него запланированы встречи в ряде учреждений Еревана, Абовяна, Дилижана, Спитака и Ванадзора.

Полный доклад будет представлен на заседании Совета по правам человека ООН в июне 2018 г.