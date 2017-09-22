Лавров: РФ выступает за решение проблем внутри Ирака на основе компромиссов

Москва выступает за решение внутрииракских проблем на основе национального согласия и компромиссов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече в Нью-Йорке с коллегой из Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.

"Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Ирака, мы хотим, чтобы любые проблемы, которые возникают внутри вашей страны, были решены путем диалога, национального согласия, компромисса, чтобы были найдены взаимоприемлемые решения", - сказал Лавров в начале встречи.

Со своей стороны аль-Джаафари сказал: "Что касается вопроса о Курдистане, мы занимаем очень четкую позицию. Мы хотим, чтобы все вопросы решались в рамках диалога без каких-либо проблем и с уважением суверенитета и территориальной целостности нашей страны".