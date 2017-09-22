Налбандян и Мамедъяров встретятся 23 сентября

На предстоящей встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана Э. Налбандяна и Э. Мамедъярова будет обсуждаться вопрос организации возможной встречи президентов двух стран. Как сообщает «Арменпресс», об этом Налбандян заявил в беседе с “Голосом Америки”.

“Г-н министр, в своей речи в ООН Вы обратились к карабахскому конфликту и заявили о готовности вернуть некоторые территории, что вызвало разные толкования. Можете ли Вы объяснить, что Вы имели в виду?

Некоторые комментарии и цитаты были вырваны из контекста. Я говорил об известных трех принципах, лежащих в основе заявлений сопредседателей Минской группы, которые, по их словам, разработаны и представлены сторонам как единое целое. Выделение или отказ от какого-либо из них сделают урегулирование невозможным. Именно этим все годы занимается Азербайджан. Как подчеркнул в своей речи в ООН президент С. Саргсян, определяющим является статус Арцаха. Если будет решен этот вопрос, остальные будут решены на справедливой и логичной основе, поскольку все остальное – производные. Хочу повторить то, о чем мы говорили много раз – решение всех этих вопросов возможно только при участии Нагорного Карабаха.

- Г-н министр, предусмотрена ли в Вашем графике встреча с министром ИД Азербайджана. Если да, то когда и какие вопросы будут обсуждаться?

-Да, такая встреча назначена на 23 сентября. В программе – организация возможной встречи наших президентов, а также согласование графиков посещений региона сопредседателями. Вот эти два вопроса и будем обсуждать.