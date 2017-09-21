Депутаты Европарламента: каталонцы имеют право решить свое будущее демократическим путем
Жители Каталонии имеют право определить свое будущее демократическим путем. Об этом заявили депутаты Европарламента, входящих во фракцию "Европейские объединенные левые".
Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «ТАСС».
"Каким бы ни было наше мнение о независимости Каталонии или референдуме 1 октября, это не может оправдать применение силы, репрессий и запугивания. Народу Каталонии должны позволить демократическим путем определить свое будущее", - говорится в заявлении.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитетом и каталонским парламентом.