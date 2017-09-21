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Терроризм постоянно угрожает Германии. Меркель


Террористическая угроза для Германии является постоянной. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС».

"Исламистский терроризм представляет постоянную угрозу, мы делаем все, чтобы с ней бороться", - сказала она.

По ее словам, власти ФРГ приняли дополнительные меры, которые должны повысить уровень безопасности в стране.



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