Терроризм постоянно угрожает Германии. Меркель

Террористическая угроза для Германии является постоянной. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как сообщает «Арменпресс» , об этом информирует «ТАСС».

"Исламистский терроризм представляет постоянную угрозу, мы делаем все, чтобы с ней бороться", - сказала она.

По ее словам, власти ФРГ приняли дополнительные меры, которые должны повысить уровень безопасности в стране.