В Германии раскрыто очередное коррупционное дело алиевской семьи - SüddeutscheZeitung

19 сентября в авторитетной газете ФРГ SüddeutscheZeitung вышла статья «Азербайджанские связи с ХДС».

Как передает Арменпресс, в статье отмечается, что Карин Стренц – член партии Христианско-демократический союз Германии, лидером которой является Меркель, получила взятку от некой фирмы, оказавшей лоббистские услуги Азербайджану.

Фирма принадлежит ЭдуардуЛинтнеру, бывшему депутату Германии и лоббисту Азербайджана с 2009г.

В 2014г. Карин Стренц открыла собственную фирму Extnet

Карин Стренцизвестна как открытый лоббист Азербайджана. Наее веб-сайте опубликована фотография с авторитарным лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Она надеется быть переизбранной на предстоящих выборах в Бундестаг.

Согласно газете SüddeutscheZeitung, Стренц отметила на своей странице, что в 2014-15гг. получила от €7 до €15 тысяч от фирмы LineM-Trade. Это фирма Эдуарда Линтнера. Линтнер был одним из нескольких видных европейских политиков, получавших крупные суммы денег по схеме, прозванной «азербайджанской прачечной», разоблаченной в этом месяце британской газетой TheGuardian и другими СМИ.