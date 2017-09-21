Время в Ереване: 11:07:36,   21 Сентябрь

В Германии раскрыто очередное коррупционное дело алиевской семьи - SüddeutscheZeitung


19 сентября в авторитетной газете ФРГ SüddeutscheZeitung вышла  статья «Азербайджанские  связи с ХДС».

Как передает Арменпресс, в статье отмечается, что Карин Стренц – член партии Христианско-демократический союз Германии, лидером которой является Меркель, получила  взятку от некой фирмы, оказавшей  лоббистские услуги Азербайджану.

Фирма принадлежит ЭдуардуЛинтнеру, бывшему депутату Германии и лоббисту Азербайджана с 2009г.

В 2014г. Карин Стренц открыла собственную фирму  Extnet

Карин Стренцизвестна как открытый  лоббист Азербайджана.  Наее веб-сайте опубликована фотография с авторитарным лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Она надеется быть переизбранной на предстоящих выборах в Бундестаг.

Согласно газете SüddeutscheZeitung, Стренц отметила на своей  странице, что в  2014-15гг.  получила от €7 до €15 тысяч от фирмы LineM-Trade. Это фирма  Эдуарда Линтнера. Линтнер был одним из нескольких видных европейских политиков, получавших крупные суммы денег по схеме, прозванной «азербайджанской прачечной», разоблаченной в этом месяце британской газетой TheGuardian и другими СМИ.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации