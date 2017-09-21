Аргентинскому бизнесмену ЭдуардоЭрнекяну присвоено звание Национального героя.

Как передает Арменпресс, об этом было объявлено в президентской резиденции во время церемонии награждения по случаю 26-летия Независимости.

Армянин ЭдуардоЭрнекян – один из богатейших людей Южной Америки. Его компания CorporaciónAmérica занимается авиацией, инфраструктурой, сельским хозяйством, энергетиков, банковской деятельностью.

Родился 4 декабря 1932 года, вырос в Аргентине. Второй богатейший человек Аргентины вывел на мировой рынок многие отрасли экономики страны.

Благодаря ЭдуардоЭрнекяну ереванский аэропорт «Звартноц» отвечает всем международным критериям.

Один из последних проектов CorporaciónAmérica – строительство магистрали через Анды.

В настоящее время занимается возрождением производства древних армянских вин.