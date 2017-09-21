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ЭдуардоЭрнекяну присвоено звание Национального героя


Аргентинскому  бизнесмену ЭдуардоЭрнекяну  присвоено звание  Национального героя.

Как  передает Арменпресс, об этом было объявлено в  президентской  резиденции во время церемонии награждения  по случаю 26-летия Независимости.

Армянин ЭдуардоЭрнекян – один из богатейших людей Южной  Америки. Его компания  CorporaciónAmérica занимается авиацией, инфраструктурой, сельским хозяйством, энергетиков, банковской  деятельностью.

Родился 4 декабря 1932 года, вырос в Аргентине. Второй богатейший  человек Аргентины вывел на мировой  рынок  многие  отрасли экономики страны.

Благодаря  ЭдуардоЭрнекяну ереванский  аэропорт «Звартноц» отвечает всем международным критериям.

Один из последних проектов CorporaciónAmérica – строительство магистрали через Анды.

В настоящее время занимается возрождением производства древних армянских вин.

 

 



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