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Приднестровье попросило ООН предоставить статус государства-наблюдателя


Депутаты Верховного совета (парламента) Приднестровья в среду единогласно проголосовали за принятие и направление обращения в ООН о предоставлении непризнанной республике специального статуса государства-наблюдателя. Как передает Арменпресс, об этом сообщила парламентская пресс-служба.

Обращение адресовано генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю ГА ООН Мирославу Лайчаку.

"Приднестровье может и готово стать ответственным и надежным партнером для ООН, обеспечивающим демократичное, прогрессивное и бесконфликтное развитие полумиллионного народа в "сердце" Евразии. В данном контексте обращаюсь к вам с просьбой о рассмотрении вопроса предоставления Приднестровью специального статуса государства-наблюдателя в ООН", — говорится в тексте обращения, подписанного президентом ПМР Вадимом Красносельским и спикером парламента Александром Щерба.

 

 



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