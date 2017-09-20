Песков оставил без ответа вопрос о референдуме в Иракском Курдистане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предпочел не отвечать на вопрос о позиции России о референдуме о независимости Иракского Курдистана, однако напомнил, что Москва всегда настаивает на необходимости сохранения территориальной целостности государств.

"Я оставил бы без комментариев этот вопрос", - сказал журналистам представитель Кремля, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Безусловно, позиция России в пользу сохранения территориальной целостности государства региона остается неизменной", - при этом отметил он. "Мы считаем, что только основываясь на идее сохранения территориальной и политической целостности государств региона можно продолжать попытки по стабилизации ситуации", - подчеркнул Песков.