Reuters: число жертв землетрясения в Мексике превысило 220 человек
По меньшей мере 224 человека погибли во вторник на юге Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел страны Мигеля Анхеля Осорио Чонга, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте ранее сообщал о 149 погибших в результате землетрясения.
- 10:52 Полиция задержала третьего человека по делу о теракте в лондонском метро
- 10:36 Могерини прокомментировала заявление Трампа в ООН по КНДР
- 10:28 Reuters: число жертв землетрясения в Мексике превысило 220 человек
- 10:22 Глава МИД Кубы назвал речь Трампа на Генассамблее ООН агрессивной
- 10:17 Эмир Катара: странам Персидского залива нужен конструктивный диалог с Ираном
- 10:13 СМИ: число детей, погибших при обрушении школы в Мексике, выросло до 30
- 09:57 Лавров и Тиллерсон обсудили освобождение Ракки и Дейр-эз-Зора
- 09:52 Мощное землетрясение в Мексике: больше 140 погибших
- 09:44 Серж Саргсян принял участие в приеме у президента США
- 09:42 Серж Саргсян встретился с Генеральным секретарем ООН
- 09:31 Серж Саргсян встретился с президентом Польши
- 09:04 Европейские индексы - 19-09-17
- 09:03 Американские индексы выросли - 19-09-17
- 09:02 Цены на цветные металлы - 19-09-17
- 09:01 Цены на драгоценные металлы - 19-09-17
- 09:00 Цены на нефть - 19-09-17
- 19.09-22:00 Трамп уверен, что США смогут остановить исламский экстремизм
- 19.09-21:49 Трамп назвал условия снятия санкций с Кубы
- 19.09-21:40 Сергей Лавров и Махмуд Аббас обсудили вопросы достижения справедливого палестино- израильского урегулирования
- 19.09-21:21 Предстоящие на 20 сентября мероприятия
- 19.09-21:07 Арцах достоин международного признания: конгрессмен США
- 19.09-20:20 Президент Республики Арцах встретился с группой конгрессменов США
- 19.09-19:25 Президент НКР провел встречу с делегацией Армянского евангелистского сообщества Америки
- 19.09-19:18 Спикер НС НКР представил европейским журналистам процесс урегулирования нагорно- карабахского конфликта
- 19.09-18:54 Глава МИД Армении добавил два новых требования к предложениям сопредседателей: комментарий Шаварша Кочаряна
- 19.09-18:32 Каро Пайлан награжден золотой медалью ЕГУ
- 19.09-18:05 Рейтинг альянса ХДС/ХСС упал до рекордной отметки, показал опрос
- 19.09-17:57 Предстоящие на 20 сентября мероприятия
- 19.09-17:55 Генсек ООН: мир становится все более опасным и разобщенным
- 19.09-17:41 Самая популярная знаменитость в Instagram стала новым представителем Puma
- 19.09-17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 19-09-17
- 19.09-17:28 Азиатские индексы - 19-09-17
- 19.09-17:20 Ракетные пуски КНДР наносят многомиллиардные убытки японскому телевидению
- 19.09-16:56 Linkin Park выпустила новый клип в память о Честере Беннингтоне
- 19.09-16:51 Саакашвили рассказал, как долго намерен жить на Украине
16:28, 16.09.2017
Просмотрели 1601 раз Ни один «черный список» не закроет Арцах от международной общественности – Станислав Тарасов
15:37, 16.09.2017
Просмотрели 1555 раз На предстоящей сессии ПА ОДКБ Эдуард Шармазанов поднимет вопрос об армянофобской политике Азербайджана
11:33, 13.09.2017
Просмотрели 1409 раз В Национальной академии наук Армении состоялась 42-ая научная конференция международной комиссии по истории геологических наук
19:55, 15.09.2017
Просмотрели 1318 раз Лапшин опровергает азербайджанскую ложь о попытке самоубийства: первая после выхода из тюрьмы запись блогера
12:51, 13.09.2017
Просмотрели 1314 раз Квирикашвили назвал Саакашвили печальным прошлым Грузии