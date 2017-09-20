Reuters: число жертв землетрясения в Мексике превысило 220 человек

По меньшей мере 224 человека погибли во вторник на юге Мексики в результате землетрясения магнитудой 7,1. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел страны Мигеля Анхеля Осорио Чонга, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте ранее сообщал о 149 погибших в результате землетрясения.





