Глава МИД Кубы назвал речь Трампа на Генассамблее ООН агрессивной

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес во вторник подверг резкой критике выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН.

"Эта речь была невиданной по своей агрессивности. Меня удивило, как он манипулирует темой суверенитета: суверенитет США для него означает порабощение всех остальных стран", - заявил Родригес в интервью телеканалу TeleSUR на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава МИД Кубы отметил также, что правительство Трампа "не имеет никакого морального права критиковать Кубу". Президент США, выступая во вторник на Генассамблее ООН, назвал правительство Кубы "коррумпированным и дестабилизирующим" и заявил, что США не отменят торгово-экономическое эмбарго в отношении острова до тех пор, пока там не произойдут "фундаментальные реформы".