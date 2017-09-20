Время в Ереване: 11:07:36,   20 Сентябрь

Серж Саргсян: Армения объявит недействительными Цюрихские протоколы


Армения никогда не ставила признание Турцией Геноцида армян предусловием для нормализации отношений с Турцией. Как сообщает  «Арменпресс, об этом заявил в своем выступлении с трибуны ООН президент РА Серж Саргсян. 

«Именно благодаря  инициативе Армении  в октябре 2009 г были  заключены Цюрихские протоколы. Эти документы до сих пор не ратифицированы и оказались в долгом ящике Анкары. Правительство Турции выдвигает бессмысленные требования для их ратификации, которые отнюдь не следуют из их буквы и духа. Отношение армянского народа к этому я высказал еще три года назад с этой высокой трибуны. Сейчас наступило время дать дополнительные объяснения”, - объявил С. Саргсян. Он подчеркнул, что правительство Турции ошибается, полагая, что оно может держать эти документы бесконечно долго и ратифицировать в выгодный для себя момент.

«Протоколы создавались с учетом сегодняшних реалий для решения актуальных задач. При отсутствии каких-либо реальных подвижек в этом процессе Армения объявит эти два документа недействительными. Весну 2018 г мы, к сожалению, встретим без этих, как выяснилось, ненужных и пустых протоколов.

Армения, тем не менее, продолжает быть убежденной, что между двумя любыми соседями должны быть регулярные и достойные отношения для обсуждения и поисков решений всех вопросов между странами”, - подчеркнул С. Саргсян.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации