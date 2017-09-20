Серж Саргсян: Армения объявит недействительными Цюрихские протоколы

Армения никогда не ставила признание Турцией Геноцида армян предусловием для нормализации отношений с Турцией. Как сообщает «Арменпресс, об этом заявил в своем выступлении с трибуны ООН президент РА Серж Саргсян.

«Именно благодаря инициативе Армении в октябре 2009 г были заключены Цюрихские протоколы. Эти документы до сих пор не ратифицированы и оказались в долгом ящике Анкары. Правительство Турции выдвигает бессмысленные требования для их ратификации, которые отнюдь не следуют из их буквы и духа. Отношение армянского народа к этому я высказал еще три года назад с этой высокой трибуны. Сейчас наступило время дать дополнительные объяснения”, - объявил С. Саргсян. Он подчеркнул, что правительство Турции ошибается, полагая, что оно может держать эти документы бесконечно долго и ратифицировать в выгодный для себя момент.

«Протоколы создавались с учетом сегодняшних реалий для решения актуальных задач. При отсутствии каких-либо реальных подвижек в этом процессе Армения объявит эти два документа недействительными. Весну 2018 г мы, к сожалению, встретим без этих, как выяснилось, ненужных и пустых протоколов.

Армения, тем не менее, продолжает быть убежденной, что между двумя любыми соседями должны быть регулярные и достойные отношения для обсуждения и поисков решений всех вопросов между странами”, - подчеркнул С. Саргсян.