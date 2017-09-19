Трамп уверен, что США смогут остановить исламский экстремизм

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты остановят исламский экстремизм и не позволят ему терроризировать американский народ и весь мир.

"Мы остановим исламский экстремизм. Потому что мы не можем позволить им терроризировать нашу нацию и весь мир", — как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», сказал глава Белого дома, выступая с трибуны генеральной ассамблеи ООН.

"В последние месяцы я анонсировал новый подход, чтобы победить это зло — исламский экстремизм… За последние восемь месяцев мы достигли больше в борьбе с исламским терроризмом, чем за последние годы", — добавил Трамп.