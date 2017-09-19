Выход Левона Ароняна в полуфинал не был неожиданностью

Для членов мужской сборной Армении по шахматам Габриела Саргсяна и Гранта Мелкумяна такой результат Левона Ароняна в розыгрыше кубка мира не стал неожиданностью.

“Я ожидал этого, на сегодня он второй шахматист в мире. Я считаю, что и Левон и Лаграв сегодня лучшие в мире, поскольку Магнус Карлсен выбыл из борьбы. Этот полуфинал был преждевременным, - сказал в беседе с Арменпресс Г. Саргсян.

С ним согласен и другой член сборной Грант Мелкумян. “Левон в последнее время играет очень уверенно и результат для нас был ожидаем. Но главное еще впереди. Для Лаграва это удачный год – он победил в своем первом супертурнире. Он играет на очень высоком уровне, - подчеркнул Г. Мелкумян.

На розыгрыше кубка мира по шахматам в Тбилиси известны все пары полуфинала. Левон Аронян сыграет с Максимом Вашие-Лагравом, Уэсли Сон с Дингом Лираном..

Согласно правилам ФИДЕ, шахматисты, занявшие 1 и 2 места в розыгрыше кубка мира, получат право участвовать в турнире претендентов. Общий призовой фонд составляет 1 600 000 долларов США.