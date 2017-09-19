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Выход Левона Ароняна в полуфинал не был неожиданностью


Для членов мужской сборной Армении по шахматам Габриела Саргсяна и Гранта Мелкумяна такой результат Левона Ароняна в розыгрыше кубка мира не стал неожиданностью.

“Я ожидал этого, на сегодня он второй шахматист  в мире. Я считаю, что и Левон и Лаграв сегодня лучшие в мире, поскольку Магнус Карлсен выбыл из борьбы. Этот полуфинал был преждевременным, - сказал в беседе с  Арменпресс Г. Саргсян.

С ним согласен и другой член сборной Грант Мелкумян. “Левон в последнее время играет очень уверенно и результат для нас был ожидаем. Но главное еще впереди. Для Лаграва это удачный год – он победил в своем первом супертурнире. Он играет на очень высоком уровне, - подчеркнул Г. Мелкумян.

На розыгрыше кубка мира по шахматам в Тбилиси известны все пары полуфинала. Левон Аронян  сыграет с Максимом Вашие-Лагравом, Уэсли Сон с Дингом Лираном..

Согласно правилам ФИДЕ, шахматисты, занявшие 1 и 2 места в розыгрыше кубка мира, получат право участвовать в турнире претендентов. Общий призовой фонд составляет  1 600 000 долларов США.

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