Дзюдоист Григор Саакян стал бронзовым медалистом первенства Европы
Член молодежной сборной Армении по дзюдо Григор Саакян стал медалистом первенства Европы. Как сообщает «Арменпресс», дзюдоист выступил на первенстве, проходившем в словенском городе Марибор в весовой категории 90 кг, завоевав бронзовую недаль.Армению на соревнованиях представляли 4 спортсмена, всего участвовали 400 борцов из 41 страны.
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