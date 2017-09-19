Дзюдоист Григор Саакян стал бронзовым медалистом первенства Европы

Член молодежной сборной Армении по дзюдо Григор Саакян стал медалистом первенства Европы. Как сообщает «Арменпресс», дзюдоист выступил на первенстве, проходившем в словенском городе Марибор в весовой категории 90 кг, завоевав бронзовую недаль.

Армению на соревнованиях представляли 4 спортсмена, всего участвовали 400 борцов из 41 страны.