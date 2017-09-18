Вокруг Эйфелевой башни возводится пуленепробиваемая стена для безопасности туристов

Работы по сооружению вокруг площадки у основания Эйфелевой башни прозрачной пуленепробиваемой стены начались в понедельник. Знаменитое создание Эйфеля, успешно простоявшее и в Первую, и во Вторую мировую войну, теперь приходится защищать от террористов, чтобы обеспечить безопасность посетителей, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Двойные разнесенные трехметровые стены отделят башню от набережной Сены с северо-западной стороны, а также того небольшого автомобильного проезда, который находится с юго-восточной стороны и проходит у кромки Марсова поля. Толщина бронированного стекла составит пять см, и оно будет способно выдерживать попадание пуль из автоматов армейского образца, и стальные осколки в случае использования террористами взрывных устройств.

Кроме того, в тех местах, где к башне примыкают красивые парковые сады, будут установлены дополнительные металлические заборы.

Строительство обойдется Обществу эксплуатации Эйфелевой башни в целом в €25 млн. Запланировано, что после подготовительных работ прозрачные стены начнут устанавливать 5 октября. Весь защитный комплекс должен быть завершен 13 июля 2018 года, за день до салюта в день национального праздника 14 июля.





