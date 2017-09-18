Верховный суд Ирака решил приостановить проведение референдума в Курдистане

Верховный федеральный суд Ирака издал в понедельник постановление о приостановке проведения референдума о независимости Иракского Курдистана. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

Руководство курдской автономии в Ираке в одностороннем порядке назначило референдум о независимости на 25 сентября, вызвав критику Багдада. Ранее против решения проголосовал иракский парламент.

"Суд издал постановление о приостановке проведения референдума, назначенного на 25 сентября 2017 года согласно указу президента региона Курдистан, до принятия решения по делам о неконституционности данного решения", — говорится в заявлении главы пресс-службы суда Ияса ас-Самука.

Как сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, суд принял решение в ответ на поданное им заявление о неконституционности отделения каких-либо регионов или провинций от Ирака.

Высшая комиссия по проведению референдума о независимости в Иракском Курдистане накануне отвергла альтернативное плебисциту предложение западных стран, в том числе США, и заявила, что референдум пройдет в назначенный срок.