Родина – это прежде всего земля и народ, и только потом государство и экономика - Арам I

В свете 25 лет независимости и испытаний собирательная ответственность должна четко определить роль Армении, Арцаха и Диаспоры, уточнить приоритеты и новое качество сотрудничества. Так заявил в своем выступлении на VI Форуме Армения-Диаспора Католикос Великого Дома Киликийского Арам I.

«Это единственный верный путь нашего народа родины и диаспоры к своему надежному будущему. Именно с осознанием этого надо создавать общенациональную культуру мышления, открывать новые горизонты», - как передает Арменпресс, сказал Патриарх Великого Дома Киликийского.

Он отметил, что сотрудничество Армения-Спюрк следует вывести из пространства случайных инвестиций и туризма. «Стратегическим и тактическим путеводителем нашего народа должна стать идея сильной Армении, крепкого Арцаха и организованной Диаспоры. Эта идея, положенная в основу национальной политики, бесспорно, консолидирует вокруг себя всю нашу нацию», - сказал Католикос.

Арам I отметил, в условиях непрекращающейся блокады Армения стоит перед перманентной угрозой войны. По его мнению, безопасность Армении – общенациональный приоритет, что предполагает крепкую связь народа со своей землей. «Родина – это прежде всего земля и народ, и только потом государство и экономика. Верность Отечестве – превыше всего. Необходимо предпринять действенные меры , чтобы обуздать эмиграцию и увеличить население Армении», - сказал Католикос Великого Дома Киликийского Арам I.