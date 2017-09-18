Время в Ереване: 11:07:36,   18 Сентябрь

Родина – это прежде всего земля и народ, и только потом государство и экономика - Арам I


В свете  25 лет независимости и испытаний собирательная ответственность должна четко определить роль Армении, Арцаха и Диаспоры, уточнить приоритеты и новое  качество сотрудничества. Так заявил   в  своем выступлении на VI  Форуме  Армения-Диаспора  Католикос Великого Дома  Киликийского Арам I.

«Это единственный  верный  путь нашего народа   родины  и диаспоры  к  своему  надежному  будущему. Именно с осознанием этого надо создавать общенациональную культуру  мышления, открывать новые  горизонты», - как передает Арменпресс, сказал Патриарх Великого Дома  Киликийского.

Он отметил, что сотрудничество Армения-Спюрк следует вывести из пространства случайных инвестиций  и туризма. «Стратегическим и тактическим путеводителем нашего народа должна стать идея сильной  Армении, крепкого Арцаха и организованной Диаспоры. Эта идея, положенная в основу национальной политики,  бесспорно, консолидирует вокруг себя  всю нашу  нацию», - сказал Католикос. 

Арам I отметил, в  условиях непрекращающейся блокады Армения стоит перед перманентной  угрозой  войны. По его мнению, безопасность Армении – общенациональный  приоритет, что предполагает крепкую связь народа со своей землей. «Родина – это прежде  всего земля и народ, и только потом государство и экономика. Верность Отечестве – превыше всего. Необходимо предпринять действенные  меры , чтобы  обуздать эмиграцию и увеличить население Армении», - сказал Католикос Великого Дома  Киликийского Арам I.

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации