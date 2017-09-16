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В парламенте Австрии нашли бюсты Гитлера и картины с его изображением


Строители обнаружили во время ремонтных работ в историческом здании парламента Австрии картины и бюсты времен национал-социализма с изображением Адольфа Гитлера.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС».


Два бюста Гитлера, а также четыре картины с его изображением хранились в подвальном помещении. "Находка подчеркивает важность ликвидации любого предмета, напоминающего о нацистской истории в здании парламента", - сказала спикер Национального совета Австрии Дорис Бурес.

 



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