Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Аль-Шабаб»

Полузащитник сборной Армении Маркос Пизеллиучаствовал в очередной игре «Аль-Шабаб».

Ка передает Арменпресс, в 3 туре первенства Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» играл с «Аль-Батени», но уступил - 1:2.

Маркос Пизелли играл в течение всего матча.

По итогам этого тура «Аль-Шабаб» набрал 3 очка и делит 8-12 места.