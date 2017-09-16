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Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Аль-Шабаб»


Полузащитник  сборной  Армении Маркос Пизеллиучаствовал в  очередной  игре  «Аль-Шабаб».

Ка  передает Арменпресс, в 3 туре  первенства Саудовской  Аравии «Аль-Шабаб» играл с «Аль-Батени», но уступил - 1:2.

Маркос Пизелли играл в  течение  всего матча.

По итогам этого тура «Аль-Шабаб» набрал 3  очка и делит 8-12 места.



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