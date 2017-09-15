Состоялась торжественная церемония открытия XIII Ярмарки армянских товаров и товаропроизводителей «Золотой гранат»

Торжественная церемония открытия XIII Ярмарки армянских товаров и товаропроизводителей «Золотой гранат» прошла14 сентября в самом центре российской столицы – на Площади Революции. Как сообщает Арменпресс, ежегодное дружественное мероприятие организовано при поддержке Представительства Мэрии Еревана в Москве и Департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы (ДВМС).

«В череде московских праздников «Золотой гранат» является незабываемым и ярчайшим событием. Это славная и добрая традиция, которую заложили Москва и Ереван как символ дружбы и развития отношений», - сказал, открывая ярмарку, министр Правительства Москвы, руководитель ДВМС Сергей Черёмин.

«В рамках этого фестиваля не только москвичи, но и гости столицы смогут попробовать армянскую кухню, послушать национальную музыку, поучаствовать в мастер-классах и приобрести сувениры и продукты из Армении», - сказал министр.

«Особенно хочется отметить, что за последние полгода товарооборот между Арменией и Москвой вырос на 40 %. На мой взгляд, это уникальные статистические данные в непростой для нас экономический период. Я желаю вам всем, чтобы фестиваль прошел удачно, чтобы это были незабываемые яркие дни, символизирующие нашу прочную многовековую дружбу», – подчеркнул С. Черёмин.

Начальник Управления внешних связей Аппарата Мэрии Еревана Давид Геворкян поблагодарил Правительство Москвы и ДВМС за помощь в организации ярмарки.

«Усилия правительства Москвы и администрации Мэрии Еревана направлены на реализацию конкретных проектов, одним из которых является «Золотой гранат».

С гордостью могу сказать, что в следующем году мы будем отмечать уже 20-летие программы сотрудничества. Нас очень радует, что между Москвой и Ереваном установлено тесное партнёрство как в гуманитарной, так и в торгово-экономической сферах. Мы рады снова поделиться с москвичами и гостями столицы кусочком армянской культуры и настроением», - сказал он.

В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в РФ Вардан Тоганян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, председатель Либерально-демократической партии России, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский, другие официальные лица. В. Жириновский пообещал всем собравшимся сделать все возможное для восстановления железнодорожного сообщения между Россией и Арменией.

В тот же день в отеле «Метрополь» прошел круглый стол «Перспективы развития торгово-экономических и культурных связей Москвы и Еревана в рамках укрепления межрегионального сотрудничества между странами Евразийского экономического союза». Участники обсудили возможности повышения эффективности взаимодействия в сфере бизнеса, науки и промышленности между странами ЕЭС, а также основные перспективные области сотрудничества между городами.

«Золотой гранат» проходит в Москве с 14 по 17 сентября. Гости ярмарки могут познакомиться с армянскими музыкальными инструментами: дудуком, кяманчой, зурной, дохолой, историей национальных танцев, принять участие в мастер-классах, научиться танцевать кочари, берд и ярхушту. На ярмарке представлены продовольственные товары, ювелирные изделия, сувенирная продукция, изделий народных художественных промыслов и ремёсел.