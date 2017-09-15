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Глава МИД Арцаха принял участников проходящей в Степанакерте международной конференции


Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Карен Мирзоян 15 сентября принял группу ученых и экспертов из разных стран, прибывших в Арцах  для участия на 2-й международной молодежной конференции  «Проблемы  и перспективы международного признания Республики Арцах».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, Карен Мирзоян приветствовал их визит в Арцах и подчеркнул важность проведения научных дискуссий, посвященных арцахской проблеме, и, в частности, вопросу международного признания Арцаха.

Министр иностранных дел затронул ряд вопросов внешнеполитической повестки Республики Арцах, в частности, перспектив международного признания Республики Арцах. В этом контексте Карен Мирзоян отметил, что международное признание Арцаха  является необратимым процессом и выразил уверенность, что  оно не только будет способствовать   развитию государственности Арцаха и дальнейшему  укреплению  демократических институтов,   но также станет серьезным  стимулом  для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Во встрече участвовал также основатель «Союза молодых ученых и экспертов Арцаха» Аветик Арутюнян.



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