Оппозиция Азербайджана готовится к организации массового митинга

Объединение “Национальных совет” Азербайджана организует массовый митинг. Как соообщает «Арменпресс» об этом заявил один из основателей “Национального совета” Али Керимли в распространенном в ФБ видеосообщении.

Проведение митинга назначено на 23 сентября.

На митинге предполагается обсуждение получившего международную огласку коррупционного скандала с “Азербайджанской прачечной”, вопросы внешней и внутренней политики страны, возникшие из-за продолжающихся беззаконий властей.

Митингующие намерены также потребовать освобождения всех политзаключенных.

В созданный в 2013 г Национальный совет демократических сил входят партия “Народный фронт”, а также активисты различных демократических общественных и политических организаций.