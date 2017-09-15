Оппозиция Азербайджана готовится к организации массового митинга
12:49, 15 Сентябрь, 2017
Объединение “Национальных совет” Азербайджана организует массовый митинг. Как соообщает «Арменпресс» об этом заявил один из основателей “Национального совета” Али Керимли в распространенном в ФБ видеосообщении.
Проведение митинга назначено на 23 сентября.
На митинге предполагается обсуждение получившего международную огласку коррупционного скандала с “Азербайджанской прачечной”, вопросы внешней и внутренней политики страны, возникшие из-за продолжающихся беззаконий властей.
Митингующие намерены также потребовать освобождения всех политзаключенных.В созданный в 2013 г Национальный совет демократических сил входят партия “Народный фронт”, а также активисты различных демократических общественных и политических организаций.