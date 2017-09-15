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Оппозиция Азербайджана готовится к организации массового митинга


Объединение “Национальных совет” Азербайджана организует массовый митинг.  Как соообщает «Арменпресс» об этом заявил один из основателей  “Национального совета” Али Керимли в распространенном  в ФБ видеосообщении.

 Проведение митинга назначено на 23 сентября.

На митинге предполагается обсуждение получившего международную огласку коррупционного скандала с “Азербайджанской прачечной”, вопросы внешней и внутренней политики страны, возникшие из-за продолжающихся беззаконий властей.

Митингующие намерены также потребовать освобождения всех политзаключенных.

В созданный в 2013 г Национальный совет демократических сил входят партия  “Народный фронт”, а также активисты различных  демократических общественных и политических организаций.


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