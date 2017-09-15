Армен Рустамян обратился к возможности создания коалиции с фракцией “Царукян”
11:31, 15 Сентябрь, 2017
“Партнеры по коалиции АРФД и правящая РПА рассмотрят вопрос создания коалиции с фракцией “Царукян”, если та обратится с таким предложением”, - заявил во время блиц-интервью с журналистами руководитель фракции АРФД в НС Армен Рустамян.
«Мы всегда готовы к сотрудничеству и в рамках коалиции, и в другом формате. Поживем – увидим. Если фракция “Царукян” выразит такое желание, мы обсудим. У нас нет врагов в своей стране, есть возможные партнеры и могут быть идейные противники. Мы и сегодня готовы к сотрудничесству с теми, кто разделяет наши убеждения и подходы”, - передает «Арменпресс» слова А. Рустамяна.Отвечая на вопрос, может ли коалиция РПА-АРФД подвергнуться изменениям, А. Рустамян ответил: “Только если перестанут действовать те принципы и цели, ради которых мы подписывали соглашение. Если одна из сторон заявит об отказе от них. То же самое относится и к вхождению. Если они разделяют наши цели, мы готовы к обсуждению и сотрудничеству”.