Армен Рустамян обратился к возможности создания коалиции с фракцией “Царукян”

“Партнеры по коалиции АРФД и правящая РПА рассмотрят вопрос создания коалиции с фракцией “Царукян”, если та обратится с таким предложением”, - заявил во время блиц-интервью с журналистами руководитель фракции АРФД в НС Армен Рустамян.

«Мы всегда готовы к сотрудничеству и в рамках коалиции, и в другом формате. Поживем – увидим. Если фракция “Царукян” выразит такое желание, мы обсудим. У нас нет врагов в своей стране, есть возможные партнеры и могут быть идейные противники. Мы и сегодня готовы к сотрудничесству с теми, кто разделяет наши убеждения и подходы”, - передает «Арменпресс» слова А. Рустамяна.

Отвечая на вопрос, может ли коалиция РПА-АРФД подвергнуться изменениям, А. Рустамян ответил: