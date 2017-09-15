Время в Ереване: 11:07:36,   15 Сентябрь

Робот впервые подирижировал симфоническим оркестром


Двурукий робот YuMi выступил дирижером симфонического оркестра в итальянской Пизе. Видеоролик опубликован на YouTube-канале ABB, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Концерт прошел в Театре Верди. Робота «пригласил» тенор Андреа Бочелли. Оркестр города Лукка под руководством YuMi исполнил такие арии, как La donna è mobile из оперы Джузеппе Верди «Риголетто», O mio babbino caro из оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини, а также пассаж из «Сельской чести» Пьетро Масканьи.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации