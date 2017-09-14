Европарламент начнет расследование в отношении «Азербайджанской прачечной»

Европейский парламент практически единогласно принял резолюцию, осуждающую «попытки азербайджанского и прочих автократических режимов» подкупом или подарками влиять на европейских политиков, и призвал к проведению расследования таких случаев. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Ъ», так Европарламент отреагировал на опубликованное несколько дней назад расследование, в котором власти Азербайджана обвиняются в подкупе политиков, отмывании денег и сомнительных финансовых операциях. Это расследование получило название «азербайджанская прачечная».

Депутаты Европейского парламента осудили «попытки Азербайджана и других автократических режимов третьих стран оказать влияние на европейских представителей власти незаконными методами». Европарламент примет меры по недопущению подобного рода коррупции. Об этом говорится в резолюции, принятой 578 голосами против 19 при 68 воздержавшихся.

Так Европарламент отреагировал на обвинения, содержащиеся в масштабном расследовании «азербайджанская прачечная», которое на днях опубликовали европейские СМИ. По мнению авторов резолюции, любая реакция, кроме самой быстрой и жесткой, ударит по доверию к Европарламенту, особенно в тот момент, когда он борется за более активное участие в международных отношениях, то есть в той сфере, в которой его полномочия ограничены.

Ни один из нынешних депутатов Европарламента не был уличен в получении денежных средств сомнительного происхождения, источником которых называют Азербайджан. Тем не менее расследование указало на активные выплаты некоторым членам Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которую входит и сам Азербайджан. Уже после публикации расследования выяснилось, что получателям средств, кроме прочих, были и бельгийские политики Ален Дестеш, депутат бельгийского парламента, и Стеф Горис. Как сообщают бельгийские газеты De Tijd и Le Soir, господин Дестеш был одним из авторов доклада о правах человека в Азербайджане, который критиковали за замалчивание некоторых вопросов, в том числе и проблемы коррупции.