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Мэй указала Тиллерсону на важность сделки по иранской ядерной программе


Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече в Лондоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном указала на важность реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил в четверг журналистам представитель британского премьера.

"Они затронули иранскую ядерную сделку, и премьер-министр подчеркнула ее важность в деле предотвращения обладания Ираном ядерного оружия", - заявил представитель Мэй.

Он также сообщил, что на встрече была затронута ситуация на Корейском полуострове. "Они также обсудили Северную Корею и ее продолжающуюся дестабилизирующую деятельность. Они согласились в важности того, чтобы международное сообщество продолжало работать вместе для того, чтобы оказать давление на режим", - отметил представитель британского премьера.



 



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