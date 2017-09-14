СМИ сообщили об отказе Венесуэлы от доллара при совершении нефтяных сделок

Власти Венесуэлы сообщили нефтяным трейдерам о том, что в стране больше нельзя будет совершать и принимать оплату по нефтяным сделкам в долларах, пишет газета The Wall Street Journalсо ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Нефтяные трейдеры, которые экспортируют венесуэльскую нефть или импортируют нефтепродукты, уже начали переводить счета на евро валюту, сообщает издание. Данное решение является реакцией на санкции США. Министерство нефти Венесуэлы не дало комментариев изданию,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом в среду министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино, чьи слова приводило агентство Блумберг, также упоминал о том, что Венесуэла может начать продажу нефти не в долларовой валюте.