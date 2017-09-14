Президент Армении принял участие в открытии нового корпуса «Общеобразовательной школы Эрнекян»

Президент Армении Серж Саргсян вместе с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым, филантропом Эдуардо Эрнекяном, рядом официальных лиц и почётных гостей 14 сентября присутствовал на торжественной церемонии открытия нового корпуса общеобразовательного учебного заведения «Общеобразовательная школа Эрнекян». Освящение школы совершил Католикос Всех Армян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, это общеобразовательное учебное заведение основано Его Святейшеством Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым и на пожертвования Эдуардо Эрнекяна 1 сентября 2009 года на основе Вагаршапатской общеобразовательной школы №13. С целью улучшения условий обучения в школе по инициативе Католикоса и при попечительстве Эдуардо Эрнекяна в Эчмиадзине построено новое здание «Общеобразовательного учебного заведения Эрнекян» с наилучшим образом обустроенными классами и оснащёнными лабораториями, которое может вместить под своей крышей 500 и более учеников.

Президент Республики совершил экскурсию по новой школе, ознакомился с осуществлёнными работами и созданными для обучения условиями, после чего принял участие в организованной во дворе школы посадке деревьев.