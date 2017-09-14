СМИ: умерла старейшая панда в мире

Самая старая в мире большая панда по кличке Басы скончалась на территории научно-исследовательского центра в городе Фучжоу (восточная провинция Фуцзянь) в возрасте 37 лет. Об этом в четверг сообщило агентство Синьхуа.

"Такой возраст эквивалентен 100 годам человеческой жизни", - отметили специалисты в беседе с журналистами. По их словам, тело животного будет помещено в специальный музей, "построенный в честь увековечивания памяти самки бамбукового медведя, ставшей символом гармонии взаимоотношений между природой и человеком".

Как отмечают врачи, в течение нескольких месяцев перед кончиной панда-долгожительница страдала от тяжелых заболеваний, в частности - цирроза печени и почечной недостаточности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Впервые мир узнал о Басы в 1987 году, когда правительство КНР отправило ее в "командировку" через Тихий океан в зоопарк города Сан-Диего (штат Калифорния, США). Там панда проживала в течение полугода - за это время международные СМИ написали о ней более 20 тыс. материалов. Журналисты тогда наделили Басы множеством эпитетов, среди которых "неповторимая панда", "ангел дружбы", "посланница мира".

В дальнейшем она продолжила делать впечатляющую карьеру: в 1990 году Басы вместе с самцом Паньпанем - официальным талисманом пекинских Летних Азиатских игр 1990 года - принимала участие в серии праздничных мероприятий, проходивших в китайской столице.





