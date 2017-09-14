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Госдеп США признал Армению страной, удовлетворяющей минимальным требованиям фискальной прозрачности


Госдепартамент США опубликовал доклад о прозрачности 2017 фискального года.  Как сообщает «Арменпресс», Армения названа в докладе страной, удовлетворяющей минимальным требованиям прозрачности фиска.

К таким требованиям причислены представленная документация госбюджета и договоры, лицензии  правительства о добыче полезных ископаемых. Иначе говоря, процесс исследования фискальной прозрачности 2017 г требует понять, действительно ли правительство предоставляет публично основные бюджетные документы, действительно ли у него есть независимый аудитор, проверяющий его годовые финансовые отчеты, и становятся ли результаты аудита достоянием общественности.

В докладе также оценивается, зафиксированы ли законом выдаваемые лицензии и договоры на добычу полезных ископаемых и как они применяются.

В отличие от Армении, Азербайджан отнесен к странам, не обеспечивающим эти минимальные требования. Госдеп зафиксировал также отсутствие в Азербайджане прогресса в обеспечении фискальной прозрачности.

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