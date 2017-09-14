В Индии перевернулась лодка с 60 пассажирами, 15 человек погибли

По меньшей мере 15 человек погибли после того, как лодка опрокинулась на реке Ямуна в Индии, сообщает агентствоANI.

Инцидент произошел утром в четверг в округе Багхпат в штате Уттар-Прадеш. По реке Ямуна проходит граница между штатами Уттар-Прадеш и Харьяна, куда и направлялись пассажиры лодки. Место происшествия находится в нескольких десятках километров к северу от Национального столичного округа Дели,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, в момент происшествия в лодке находились 60 человек, 12 из них удалось спасти. Чрезвычайные службы продолжают спасательную операцию.