За минувшие сутки в Армении было раскрыто 13 случаев кражи

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 12 и 13 сентября на территории республики зарегистрирован 1 случай покушения на убийство, который раскрыт.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыты также все 13 зарегистрированных случаев причинения телесных повреждений, зарегистрировано 4 случаев обнаружения наркотиков и 2 случая изъятия оружия и боеприпасов. Раскрыто 13 случаев кражи, 6 случаев мошенничества, 3 случая присвоения, по 1 случаю вымогательства и незаконной вырубки деревьев.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи, по 1 случаю причинения телесных повреждений и вымогательства.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 14 ДТП: 18 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.