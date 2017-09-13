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Левон Аронян вышел в четверьфинал Кубка мира


На проходящем в Тбилиси розыгрыше Кубка мира по шахматам сегодня состоялись вторые партии 1/4 финала.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, Левон Аронян в длительной борьбе (97 ходов) обыграл российского гроссмейстера Даниила Дубова и вышел в четвертьфинал. Итоговый счет матча - 1.5-0.5.

Теперь Ароняну предстоит встретиться с украинским гроссмейстером Иванчуком.

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