Итальянцы украсили зимнюю обувь цветными стразами

Итальянский производитель обуви и аксессуаров Casadei представил коллекцию женской обуви сезона осень-зима 2017-2018. Как передает Арменпресс, об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 13 сентября.

В коллекцию вошли лоферы с меховой опушкой с цветными стразами на каблуке, серебристые ботильоны в стиле байкерских сапог, ботильоны с принтом под леопарда, с «нефтяными» разводами, из золоченой кожи, лодочки Blade из металлизированного материала со стразами, сапоги на шпильке Blade, текстильные мюли на меху с блестящим декором, а также зимние сапоги из замши на плоской подошве с декоративным узлом спереди.