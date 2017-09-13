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Глава МИД ФРГ обвинил Эрдогана в создании из Германии образа врага


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обостряет отношения с Германией, чтобы отвлечь от проблем во внутренней политике своей страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение высказал в интервью газете Nordwest Zeitung глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Эрдоган использует Германию в качестве внешнего врага, чтобы отвлечь от внутренних разногласий. Мы не должны ему подыгрывать", - считает он.

По его словам, власти ФРГ долгое время "мягко реагировали" на выпады со стороны Анкары. "Но учитывая, что в Турции под арестом находятся немцы, а турецкие власти объявили 680 фирм пособниками террористов, нам нужно было реагировать", - отметил министр. Габриэль добавил также, что "экономическое давление [на Анкару] оказалось действенным".




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