Юнкер: Турция сама пытается сжечь мосты в ЕС

Турция стремительно отдаляется от Евросоюза, пытаясь сжечь все мосты, но Европа оставляет дверь открытой для турецкого народа и всех, кто желает сотрудничать с ЕС на основе общих ценностей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая с ежегодным посланием к депутатам Европарламента в Страсбурге.

"Турция же некоторое время стремительно отдаляется от ЕС, гигантскими шагами", - сказал Юнкер.

Он также подверг критике преследования журналистов турецкими властями, потребовав освободить европейских репортеров, задержанных в Турции. "Я обращаюсь с призывом к турецким властям: освободите наших журналистов, и не только наших. Прекратите оскорблять наших руководителей, называя их фашистами и нацистами", - указал он.

По словам Юнкера, Европа является "континентом зрелой демократии". "Те, кто сознательно оскорбляют его, уничтожают все возможности навести мосты. У меня иногда возникает ощущение, что некоторые в Турции хотят сжечь все мосты, чтобы затем обвинить ЕС в срыве переговоров о присоединении Турции [к союзу]", - заметил он.



