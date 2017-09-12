Лавров и Тиллерсон встретятся на Генассамблее ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретятся на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам двухдневных консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

По словам Рябкова, встреча в Хельсинки проводилась "как звено в подготовке к следующему контакту на уровне министра и госсекретаря". "Ориентир взят на их [Лаврова и Тиллерсона] встречу по ходу недели высокого уровня в рамках сессии ГА ООН в Нью-Йорке", - сказал дипломат.

"Хотелось бы, чтобы наши руководители, главы внешнеполитических ведомств, по итогам своей встречи направили странам и международному сообществу в целом позитивный сигнал в виде договоренностей о решении хотя бы некоторых из имеющихся проблем. Позитивные сигналы очень нужны и востребованы по крупным вопросам международной повестки дня, будь то Сирия, будь то ситуация на Корейском полуострове, Украина", - отметил Рябков.

"Мы думаем, что остающееся время до сегмента высокого уровня на ГА позволяет нам постараться такого рода сигналы подработать и представить предложения руководителям именно под углом того, как эта встреча могла бы оказать прямое оздоровляющее воздействие на ситуацию в двусторонних отношениях и стать значимым вкладом в решение крупных международных проблем, которыми наши страны занимаются на постоянной основе", - подчеркнул замминистра.