Гражданку Грузии убили посреди улицы в Турции

Министерство иностранных дел Грузии подтвердило информацию об убийстве грузинской гражданки в Турции.

Гражданку Грузии, 51-летнюю Анну Сафарян убили на улице в центре турецкого туристического города Дерме в провинции Анталья. Женщине нанесли шесть ножевых ранений, в том числе в области шеи, в минувшее воскресенье примерно в 18:00 по местному времени. От полученных ранений она скончалась в госпитале Дерме, сообщили ранее турецкие СМИ.

"Расследование ведет турецкая сторона, назначены соответствующие экспертизы… После соответствующих процедур, министерство осуществит предусмотренные законом действия в связи с доставкой тела покойной на родину", — говорится в сообщении МИД Грузии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Нападавший скрылся с места происшествия. Позже задержали подозреваемого – им оказался местный житель, 44-летний Месут Озкан. В момент задержания он был под воздействием алкоголя.

Как заявил задержанный, он был близко знаком в убитой, а преступление было связано с деньгами. Он одолжил Сафарян 400 лир (более 117 долларов), возвращения которых он долго просил, но каждый раз получал отказ, сообщают турецкие СМИ.





