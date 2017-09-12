Налоговые поступления в госбюджет увеличились на 70,8 млрд драмов

11 сентября в НС РА представлен проект о прекращении с 1 января 2018 г. налогообложения НДС любых поступающих в Армению машин и механизмов, а также сырья, предназначенных для промышленного производства, предложенный Комитетом по госдоходам Армении. По словам заместителя председателя Комитета по госдоходам при правительстве РА Вахтанга Мирумяна, предложение направлено на обеспечение хозяйствующих субъектов дополнительными средствами и улучшение инвестиционной среды.

“Руководствуясь программой правительства, Комитет по госдоходам предпринял в течение года реформы, направленные как на расширение налоговых льгот с целью улучшения инвестиционного климата, так и на упрощение таможенных процедур и борьбы с тенью”, - сказал на встрече с журналистами 12 сентября Вахтанг Мирумян, передает «Арменпресс».

По его словам, вследствие последовательной работы по сокращению объемов теневой экономики с сентября 2016 г по август 2017-го обеспечены 1 триллион 139 млрд драмов налоговой и таможенной прибыли, что на 6,6% выше аналогичных показателей прошлого года.

“Иначе говоря, госбюджет получил дополнительно более 70,8 млрд драмов. При этом доход без учета денег, поступивших с возврата сумм НДС, составил более 1,08 млрд драмов, что на 6,2% или на 62,9 млрд драмов выше уровня прошлого года, “ – сказал В. Мирумян.