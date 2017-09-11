Иран выполняет свои обязательства по ядерной сделке, заявили в МАГАТЭ

Иран выполняет свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано на заседании совета управляющих агентства.

"Обязательства в ядерной сфере, взятые на себя Ираном в рамках СВПД, выполняются",- заявил он.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний. После этого президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе, если США продолжат расширять санкции. Также парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.