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Маркос Пизелли стал автором гола угловым ударом


Игрок  национальной  сборной Армении Маркос Пизелли стал автором великолепного гола во время матча на Кубок  Саудовской  Аравии.

Как  передает Арменпресс, в 1/8 финала розыгрыша Кубка «Аль-Шабаб» встречалась с «Аль-Бат». Великолепный гол полузащитника национальной  сборной Армении   в  результате розыгрыша  углового удара принес победу команде «Аль-Шабаб». Пизелли был на поле  в  течение  всего матча.

«Аль-Шабаб» вышла в четвертьфинала.



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