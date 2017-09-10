Маркос Пизелли стал автором гола угловым ударом

Игрок национальной сборной Армении Маркос Пизелли стал автором великолепного гола во время матча на Кубок Саудовской Аравии.

Как передает Арменпресс, в 1/8 финала розыгрыша Кубка «Аль-Шабаб» встречалась с «Аль-Бат». Великолепный гол полузащитника национальной сборной Армении в результате розыгрыша углового удара принес победу команде «Аль-Шабаб». Пизелли был на поле в течение всего матча.

«Аль-Шабаб» вышла в четвертьфинала.