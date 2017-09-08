Более 20 бельгийских организаций вовлечены в связанный с Азербайджаном коррупционный скандал

Бельгийская газета «Laatste Nieuws» опубликовала статью о коррупционном скандале «20 бельгийских организаций получили деньги от азербайджанского режима».

Как сообщает Арменпресс, в статье отмечается, что более 20 бельгийских организаций, в том числе «Солве» и «Проксимус», в 2012-2014 годах получали деньги из Азербайджана через посредников. Общая сумма сделок составила 2,1 млрд евро.

В частности, международная курьерская служба BICS 2 в мае 2013 года получила более 173 миллионов евро от LCM Alliance LLP, которая является одной из четырех подозрительных британских компаний. Упомянутая британская компания, скорее всего, была открыта для отмывания денег.

Компания BICS объявила, что эта сумма является единовременной выплатой иранским клиентом телекоммуникационных услуг. Но бельгийская ежедневная газета пишет, что система денежных переводов, которая использовалась в данном конкретном случае, более подходит для подозрительных финансовых потоков.

Газета также сообщает, что многие европейские политики используют счета упомянутых 4 компаний, которые получают деньги от Азербайджана, чтобы представить свои интересы в Комиссии по правам человека Совета Европы.