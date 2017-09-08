ЕС выражает глубокую обеспокоенность в связи с арестом директора агентства «Туран» в Азербайджане

Выступая на очередной сессии ОБСЕ, представитель ЕС обратился к аресту азербайдбанского журналиста, директора независимого информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева. Об этом сообщает «Арменпресс», ссылаясь на азербайджанское агентство azadliq.info.

В заявлении ЕС говорится, что ЕС выражет свое беспокойство и призывает Азербайджан исполнять взятые на себя международные обязательства, в том числе, 10-ю статью Конвенции о правах человека, защищающую право на свободу слова и информации.

Представитель ЕС потребовал от Азербайджана строго следовать взятым обязательствам о превалировании права и обеспечить справедливое судебное разбирательство, что является основой демократического общества.

Представитель СЕ в сделанном в ОБСЕ заявлении потребовал освободить М. Алиева.

В мае Евросоюз выразил обеспокоенность ограничением права на свободу слова в Азербайджане, а также установившейся практикой ареста журналистов и правозащитников по политическим мотивам.

Заявление ЕС было опубликовано после того, как в мае 2017 г в Азербайджане были блокированы ряд интернетовских сайтов и закрыты телеканалы.

Начиная с апреля 2015 г зафиксировано 29 случаев ограничения деятельности СМИ в Азербайджане.

Журналист М. Алиев был арестован 28 августа по обвинению в проблемах с уплатой налогов. 16 августа министерство налогов провело обыск в агентстве «Туран», возбуждено уголовное дело по уклонению от налогов. Агентство «Туран» называет это вымышленным поводом и считает, что власти хотят попросту закрыть агентство за его деятельнсть.

М. Алиеву угрожает 7 лет лишения свободы.